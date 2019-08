Algamas on sügisene jahihooaeg – kuidas vältida kokkupõrget metsloomaga

Turovski lausus, et viimastel aastatel on õnnetuste arv loomadega kasvanud seoses inimhäiringute suurenemisega loomade elukeskkonnas, mis on peamiselt tingitud kiiresti tõusnud metsaraie intensiivsusest. "Päris inimmõjudeta metsa kui elukeskkonda suurmetsloomadele väljaspool reservaate ja kaitsealasid eriti Eestist enam ei leiagi, seega on loomad sunnitud uutesse keskkondadesse ja peavad isegi rohkem liiklema. Ka jahihooaeg paneb loomad liikuma. Seda eriti ettearvamatult just olukorras, kus metsamassiivid on raiesmike tõttu katkenud," selgitas ta.