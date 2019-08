Türi jaama läbiv ekspressliin naudib populaarsust

„Eelmise aastaga võrreldes tehti nüüd juulis üle 50 000 sõidu enam, kokku sõideti meie rongidega 664 000 korral. Seejuures on reisijate arv kasvanud enamikul liinidel,“ tõi esile Elroni müügi-ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Tulemusega saab eriti rahul olla selles valguses, et käimas on üksjagu raudtee remonte, mis põhjustavad klientidele tihti ebamugavust. Samas on tegemist vajalike töödega, mis aitavad tulevikus teenust veelgi parandada Oleme tänulikud kõigile, kes on teinud valiku keskkonnasäästliku ja turvalise rongiliikluse kasuks.“