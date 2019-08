KIK avab taotlusvooru tänavavalgustuse uuendamise projektidele

„Ootame viimasesse taotlusvooru projekte esitama kohalikke omavalitsusi või nende äriühinguid, kes seni mingil põhjusel taotlust esitanud pole, kuid ka neid, kes juba varasematest voorudest on toetust mõne piirkonna jaoks saanud,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Varasemad kaks vooru on näidanud, et huvi toetuse vastu on suur, seetõttu soovitame taotlused põhjalikult ja läbimõeldult ette valmistada. Vooru eelarve on 12,45 miljonit eurot,“ lisab ta.