Liiklusõnnetuste arv on kasvamas

LKF-i kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul juhtub üle poole kõikidest liiklusõnnetustest Tallinnas. „Kõige rohkem õnnetusi toimub suurtel ristmikel – neist ligi pool on tagant otsasõidud ja veerand liiklusõnnetusi juhtub reastumisel või kõrvalrajale kaldumisel,“ ütles Reimets. „Keerulistes liiklusoludes peab olema eriti tähelepanelik ja ettevaatlik, sõitma rahulikult ja keskenduma liiklusele, mitte nutiseadmele,“ rõhutas Reimets.

Võrreldes eelnevate aastatega on tänavu Tallinnas liiklusõnnetuste arv enim kasvanud Tammsaare tee ristmikel Tondi tänava, Mustamäe tee ning Ehitajate teega. Ka Narva mnt - Pirita tee, Juhkentali – Liivalaia ning Mustamäe tee - Paldiski mnt – Endla ristmikel on juhtunud mullusest rohkem õnnetusi.

Pealinna tänavate võrdluses on tänavu liiklusõnnetuste arv enim kasvanud Pirita, Laagna ja Mustamäe teel ning Liivalaia, Tondi, Tuukri, Ahtri ja Punase tänaval.

Eesti kõige liiklusõnnetusrohkemal Riia ringil on aasta jooksul toimunud 133 liikluskindlustuse juhtumit kogukahjuga 200 tuhat eurot. Sama suure kogukahjuga olid Tallinnas 95 juhtumiga Sikupilli ja Delta Plaza (Järvevana tee - Pärnu mnt - Tammsaare tee) ristmikud. Akadeemia tee ringil toimus 94 õnnetust kogukahjuga 170 tuhat eurot, Tammsaare tee ja Tondi ristmikul 91 ning Tammsaare tee ja Sõpruse pst ristmikul 90 liiklusõnnetust.

Tartus on tänavu liiklusõnnetuste arv kiiresti kasvanud Riia ja Aardla tänaval, eriti Riia – Puusepa, Riia – Tähe – Võru, Aardla – Võru, Aardla ja Riia – Vaksali ristmikel.

Pärnus on võrreldes varasemaga rohkem õnnetusi toimunud Papiniidu - Riia mnt ja Aia - Karja - Kuninga - Vanapargi ristmikul.

Narvas Tallinna mnt - Puškini – Tuleviku ringil on tänavu poole aastaga toimunud ligi kaks korda rohkem õnnetusi kui mullu kokku ehk 18 liikluskindlustusjuhtumit.

Väljaspool linnu on kõige liiklusõnnetuste rohkeim ristmik Jüri liiklussõlm 77 juhtumiga, kogukahjuga 170 tuhat eurot aastas. Tänavu esimesel poolaastal on Jüri liiklussõlmes toimunud juba 43 õnnetust, mis on 23 protsenti rohkem kui mullu sama ajaga. Üle poole juhtumistest moodustavad seal tagant otsasõidud.