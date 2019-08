Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kevadel Türi valla ja sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud lepingul, mille järgi pidi Türile toodama ameti esindus ja kus lubati tööd eelkõige kohalikele, on juba käegakatsutavaid tulemusi. Suur osa töötajatest on leitud ja esindus avab septembri keskel oma uksed.

* Paide uue tervisekeskuse avamiseni on jäänud loetud nädalad, kuid perearstipraksiste kohad ei ole endiselt täidetud. Perearst Maia Dzanelidze hinnangul on esmamulje majast ainult hea. «Mitte ainult meie ei oota juba kolimist, vaid ka meie patsiendid,» sõnas ta. Dzanelidze ütlust mööda on perearstid seda meelt, et kolimine kujuneb suureks proovikiviks. Sellest hoolimata loodavad nad võtta septembri teises pooles inimesi vastu juba uues perearstikeskuses. Dzanelidze usub, proovikivi on seda väärt, sest uue hoone tingimused on praegustega võrreldes palju mugavamad.