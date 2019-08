Süstaringi eestvedajad täiendasid tänavu Leaderi projekti raha eest varusid just eelkooliealistele ja algklassilastele mõeldes. Soetatud on väikesed Dinod, mis on suurtest süstadest poole väiksemad ja noorematele jõukohased katsetada.

Süstaringi eestvedaja Sille Pudeli teada on tänavusel noorimal osavõtjal nelja-aastasel Sigridil sõidukogemust juba rohkem kui enamikul temast vanematel lastel. Nimelt on ta koos isaga mitu sõitu ette võtnud. «Kui väiksemaid lapsi vaadata, siis neile on süst ikkagi nagu suur aerupaat, sellega on neil tohutult raske midagi teha. Uued süstad ongi soetatud selleks, et väikestel mugavam oleks,» selgitas ta.