Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Uus hooaeg toob Türi ujulasse muutusi, millest tähtsaim on omaniku vahetus. Türi ujula juhataja Asko Pärl ütles, et eraomanikult valla haldusse tulek tähendab ka uusi investeeringuid. «Suurim uuendus on kindlasti elektrisüsteemi vahetus ja lisandub nii lastebassein kui ka lõõgastusala, mille tarbeks paigaldatakse näiteks mullivann,» lausus ta.

* See, et maakonnaliinidel on juba rohkem kui aasta aega võimalik tasuta sõita, pole enam kellelegi uudis, kuid selgub, et noored ja eakad jõuavad iga päev bussiga tasuta ka Tartusse ja Haapsallu.