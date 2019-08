Öösel kell 4.33 tuli päästjatele teade, et Türi linnas on puhkenud tulekahju. Kui esialgu oli väljakutse aadressiks märgitud Rohu tänaval asuv eramaja, siis veidi hiljem selgus, et põles hoopiski Vabriku puiesteel asuv vana mahajäetud hoone.