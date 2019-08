Linnameeskond üritab mängule meelitada rekordarvu pealtvaatajaid

Peale põnevuse teeb mängu eriliseks veel see, et on lootus ületada tuhande pealtvaataja künnis. Paide linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar ütles, et sellist publikut kokku saada on täiesti võimalik. «Kuna eelmine rekord, 636 vaatajat, ei ole tuhandest väga kaugel, on kõik võimalik. Põhiline tõmbenumber on ikkagi ju hea mäng. Et Paide ja Flora on tabeli eesotsas, siis on ootused üsna kõrged,» lausus ta.