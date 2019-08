Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnapea Priit Värk kinnitas, et Paides Peetri pargis asuva Hillar Hanssoo põhikooli uue maja avamine on esmaspäeval ja õpilased ei pea uut kooliaastat jälle asenduspindadel alustama. Veel paar nädalat tagasi ei julgenud keegi nii kindlat lubadust anda, sest ehitajal on aega töid lõpetada 1. septembrini, kuid uut koolimaja on vaja täita ka uue sisustusega. Eile ennlõunal käis majas suur sagimine, ehitajad tõmbasid otsi kokku, paigaldati uut mööblit ja õpetajad käisid õppematerjalikastidega ringi.

* Teisipäeval Paides olnud õppeaasta seminaril oli Järvamaa õpetajatel üle mitme suvekuu võimalus kohata jälle tuttavaid kolleege ja end ühiselt algavaks kooliaastaks häälestada. Pärjatud said ka maakonna tublimad. Uuendus oli tänavu see, et kui aastaid on Järvamaa hariduspreemiat välja antud septembri lõpul korraldataval tunnustusüritusel, siis sedakorda kuulutati parimad välja õppeaasta eel. Aasta õpetaja kategoorias oli kandidaate üheksa, preemia pälvis Imavere põhikooli õpetaja Taiga Laur, silmapaistev kehalise kasvatuse õpetaja ja treener, kellele on kõige tähtsam õpilaste motivatsiooni ja arengut toetada. Tema pikaajaline kogemus ja tulemuslik tegevus väärisidki tunnustust.

* Mitu Eesti muusikakooli ja orkestrit on juba pikemat aega püüdnud lahendada küsimust, kuidas leida järelkasvu vaskpuhkpillimängijatele. Mure pole võõras ka Türi muusikakoolile, kes alustab sügisel projekti, mille abil tuua noori pillimängu juurde, ja seda tasuta.

* «Näe, vaata, mis nende sarvede taha on kirjutatud!» osutas Esna jahtkonna esimees Aleksander Reinla õhevil, kui kilbile kinnitatud sokusarved mu silmade kõrgusele sirutas. «Esna külas lastud 1907. aastal. Juh Tubal,» loen pliiatsikirja trofeekilbi tagaküljelt. Soku sarved on pärit seega tsaariajast, kuid on nii hästi hoitud, et näevad välja, nagu oleks tegu värske jahisaagiga. Järvamaa jahindusklubile saabus pakiautomaati saadetis sarvedega Läänemaalt paar nädalat tagasi. Haapsalu mees Roland Graubergile jäi paar sokusarvi pihku perele kuuluvat vana maja korrastama asudes. «Sarved olid meil seinal, aga abikaasa ja tütar ei soovinud majapidamises jahitrofeesid näha. Ära visata ka nii vanu asju ei soovinud. Ühe sarvepaari tagaküljel Esnat nähes meenus «Naabriplika» seriaal,» selgitas Grauberg.

* Eelmisel nädalal said Anna-Otiku tee kasutajad ehmatuse osaliseks, kui avastasid, et teele veetud freespuru on sedavõrd ebaühtlane, et madalama sõiduautoga on ohtlik sõita, ja värskest kattest turritavad välja raudvardad. Oma jutu tõenduseks saatsid Anna kandis liigelnud kohalikud toimetusse pilte suurtest tee serva tõstetud asfaldikamakatest, mis enne laiutasid keset teed, ja freeskattest välja korjatud raudvarrastest. «Kas meie tee on nüüd Paide linna prügikast, sest just Paide linna tänavalt asfalt ju üles kooriti?» kurjustas oma nime mitte avaldada soovinud annalane.