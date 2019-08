Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vallavolikogu neljapäevane istung algas vallavanem Rait Pihelga umbusaldamisega. Umbusaldusavaldusele oli alla kirjutanud kaheksa opositsiooni liiget, kelle hinnangul on vallavanem andnud lubadusi, mida ta pole suutnud täita. Umbusaldajad heidavad Pihelgale ette, et Järva vallavalitsus on tellinud Aravete uue lasteaia ehituse projekti, kuid volikogu pole teemat arutanud. «Uue lasteaia ehitamine on vastuolus ühinemislepinguga, kuid vallavalitsus on seda eiranud,» kirjutavad nad. Üks etteheide seisneb sellest, et vald ei suuda 2020. aastal omavahenditest investeerida ühtegi objekti ja aastaks 2023 on ka laenulimiit lõhki. «Seega ei majanda vald mõistlikult ega säästlikult,» on avaldusest lugeda.