Rait Pihelgas: tegemist on poliitilise intriigiga

Eelmine nädal anti mulle kui Järva vallavanemale üle umbusaldusavaldus. Tegemist on poliitilise intriigiga mis on suunatud tänase koalitsiooni ja vallavalitsuse vastu.

Suhtlen ja olen suhelnud kõigi opositsiooni liimetega. Jah, tõsi on, et osadega rohkem ja osadega vähem. Kuid kunagi ei ole minu uks kinni olnud ja olen alati valmis aruteluks.

Kahjuks ei saa ma aga sama öelda opositsiooni suhtluse kohta minuga. Probleemiks on see, et opositsioonil pole konkreetset juhti või juhte, kellega infot vahetada, arutleda ja kes saaksid info edasi viia enda inimeteni. Nii on väga keeruline luua suhtlussilda.