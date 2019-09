Lapsevanem olgu eeskujuks

Õiges kohas tee ületus, kohustuslik turvavarustus nii auto kui ka rattaga sõitjale, elupäästev helkur – need on märksõnad, mis justkui peaksid selged olema, ent ometi nõuavad meeldetuletust. Eriti kooliaasta alguses, mil suve jooksul teise päevaplaaniga harjunud ja mitte millegi pärast muretsema pidanud lapsed koolitee jalge alla võtavad. Vaevalt keegi suvel mõtleb sellele, kas helkur jope taskupõhjas on ikka alles. Pigem tunneb puhkaja muret, et ujumisriided kaasas oleksid. Kuigi mõnes olukorras oleks sumedatel suveöödel helkurit kanda juba möödapääsmatu.