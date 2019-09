Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva-Jaani vanatehnika varjupaik andis teada, et vandaalid on lõhkunud ära nelja sõiduki esiklaasid ning teinud seda lisaks oma kätele ja jalgadele samast varjupaigast võetud haruldase supikulbiga. Varjupaiga peremees Tuve Kärner ütles, et tegi juhtunu kohta politseile avalduse. «Järva-Jaani on nii väike koht, et naabri- ja videovalve abil on võimalikud süüdlased juba teada,» märkis ta. Kärner lisas, et üks neist tunnistas oma teo sotsiaalmeedia survel ka üles, palus vabandust ning lubas masina taastada selliseks, nagu see enne lõhkumist oli.