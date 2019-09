Linnameeskonna noored tegid viigi

Kolmandal kohal asuv Vändra asus kohtumist juhtima juba teisel minutil, mil täpne oli Martin Pärn. Seejärel domineeris avapoolaega suuresti Paide U21, kuid hooaega Viljandi Tuleviku puurilukuna alustanud Andreas Kallastet üle mängida ei õnnestunud. Teisel poolajal oli mäng võrdsem ja lahtisem ja paaril korral hiilgas tõrjetega Mattias Sapp. Kui tundus juba, et külalised viivad kolm punkti Vändrasse, eksisid külalised väravavahile tagasisööduga. Sylva näppas palli vahelt ja lõi 1:1.

Enne viimast ringi on Paidel koos 27 punkti ja üheksas koht, samas kuuendat kohta jagavad Keila ja Võru on vaid kolme punkti kaugusel. Järgmisena on U21 meeskond koondisepausi järel 15. septembril võõrustamas Võru Heliost. (JT)