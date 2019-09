KQK sarja finaaletapp Aravetel tõotab tulla pingeline ja vaatemänguline

Väga põnev seis on KV A klassis, kus hetkel on liider Ülar Karing/Tõnis Tuul, aga vaid ühe punktise vahega on tema selja taga ekipaaž Robert Lihtsa/Markus Lina. “Läheb väga põnevaks! Pean ühe sõidu Lihtsast ees olema, siis ma suudaksin esikoha ära kaitsta,” sõnas Ülar Karing. Ta märkis, et senini ongi neil kõik sõidud ratas rattas käinud ja väga väikeste vahedega – kord üks ees, siis jälle teine. “Tehnikasport, siin ei saa midagi ette näha, aga kui katkestamist ei tule, siis ma püüan kindlasti oma kohta hoida. Ma loodan, et ma suudan ennast vähemalt üheks sõiduks kokku võtta ja selle viisteist minutit eesotsas olla,” rääkis Karing. Motosportlane kiitis konkurente, et Lihtsa on küll poole noorem kui tema, aga väga tubli ja andekas, treenib palju. “Müts maha ta ees, et ta niimoodi suudab sõita!”

Karing kinnitas, et tema vaim on võitluseks igal juhul valmis. “Kuna Tuul sai Kiviõlis vigastada, tuleb korvi Maurice Lina, kes on ka Rodionovil korvis olnud,” paljastas Karing oma trumpässa. Tema sõnul ei tule lihtsalt selles sõidus midagi ja ta lubas anda endast maksimumi.

KV B klassis on olukord liidri osas maha rahunenud. Liidritel Erik Vahter/Jüri Saanil õnnestus Kiviõli etapis varasemat vaid neljapunktist edumaad kasvatada Sverre Lambi ja Indrek Aljese ees koguni 14 punktiseks. Küll aga läheb põnevaks teise ja kolmanda koha vahel, sest Janek Soidla/Krister Kindel on Lambist maas vaid ühe punkti jagu.

Aravete etapi juhend on üleval sarja kodulehel ning eelregistreerimine avatud. Masinaklasse jagub kõigile huvilistele kahe-, kolme- või neljarattalistel masinatel.

Quad A klassis on seisud üsna kindlad - liider Mark Saar on Janno Ojast ees kaheksa punktiga, kolmas koht Sander Lakiza on ühel sõidul mitte osalemise tõttu liidrist maas 53 punktiga. Kui Quad B klassis on Raido Viinapuu omale üsna kindlalt esikoha kindlustanud, siis vaatemängu saab näha teise ja kolmanda koha vahel, kus Carl Torn on teise koha mehest Karmo Sturmist maas vaid viie punktiga. “Proovin laupäeval teist kohta jahtida. Kiviõlis kahjuks kukkusin esimeses sõidus, põrutasin rangluu ära ja ei saanud jätkata,” seletas Carl Torn, miks Kiviõlist head punktid noppimata jäid. “Ma arvan, et panen täiega peale. Kui ma stardist saaksin korralikult minema, see oleks hea trump. Aravete rada on mu jaoks raske, seal on palju mitmekülgseid hüppeid ja kurve ja kurvidesse tulevad suured sooned, mis teeb nende läbimise keeruliseks,” kirjeldas Torn.

Rajameister Tuljo Martin lubas spetsiaalselt külgkorvidele ja quadidele raja ette valmistada ning hüppenurgad just mitmerattalistele sobivaks lükata. “Rada saab olema väga kiire, nii et sõitjatel tasub end selleks ette valmistada!” sõnas Martin.

Millised on punktiseisud kõigis teistes klassides, saab vaadata Asper Timingu loodud punktitabelitest.

