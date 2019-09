Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeva hommikul kell kümme koguneb Järva vallavolikogu Koeru kultuurimajja istungile arutama vallavanem Rait Pihelgale esitatud umbusavaldust. Ligi kaks aastat tagasi sai Pihelgas vallavanemaks Reformierakonna, Isamaa, Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna häältega. Nelja esimese erakonna esindajad kinnitasid, et nemad umbusaldusega kaasa ei lähe. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kelle ridades pääses volikokku kolm inimest, langetab otsuse alles neljapäeva hommikul. Sellega jätab EKRE opositsioonile õhkõrna lootuse, et umbusaldus võib läbi minna.

* Seoses sellega, et Paide Hillar Hanssoo Põhikooli uue hoone veekvaliteet ei vasta veel Terviseameti kõikidele nõuetele, asuvad kooli õpilased ajutiselt õppima endistele asenduspindadele. Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et I–IV klasside õpilased kolivad tagasi Lai 33 majja, kus nende tunnid olid ka eelmisel õppeaastal. V–IX klassid neljapäeval veel Hammerbecki põhikooli tagasi ei pääse, sest see kool ei suuda ruume asenduspinnaks nii kiiresti vabastada. Nii jäävadki vanemad klassid nädala lõpuni koduõppele, mis tähendab, et õpetaja annab ülesanded kätte ja lapsed õpivad kodus. Esmaspäevast pääsevad V–IX klassid jälle Hammerbecki kooli. Kui kaua tuleb asenduspindadel käia, seda ei julgenud Kersti Kivisoo eile öelda, sest peab ära ootama järjekordse veeproovi tulemused. Esialgu on plaanitud, et asenduspinnal tuleb õpilastel olla järgmine nädal.

* Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ei teadnudki, mida täpselt vastata Eesti padeli liidu esindajale, kes soovis järgmiseks suveks Paidesse kinni panna laagriaega. Selleks sügiseks valmima pidanud tennise- ja padeliväljakuid pole lihtsalt veel ehitama hakatudki. Samas avaldas Petrovits lootust, et kevadel on linlastele lubatud tennise- ja padeliväljakud valmis ning võimalik kindlasti ka laagreid võõrustada.

* Muinsuskaitseala kaitsekorra uuendusega selguvad maakonnakeskuse vanalinnale omased väärtuslikud hooned ning vaated aladele ja selle olulistele objektidele, mis teevad Paidest Paide. Muinsuskaitse Järvamaa nõuniku Karen Klandorfi selgitusel on uue kaitsekorra mõte reguleerida seda, milleks on vajadus. «Kui Tallinna või Pärnu vanalinnas peab muinsuskaitse taltsutama ehitussurvet, siis Paides ei maksa kolli karta,» sõnas ta. Klandorfi ütlust mööda annab hoonete uuel viisil hindamine võimaluse olla reeglite seadmisel senisest paindlikum ning pöörata põhitähelepanu muinsuskaitsealale olulisimate hoonete säilitamisele ja ennistusele, et püsiks just Paidele omane ning koha identiteeti ja miljööväärtust hoidev linnasüda.

* AS E-Piim Tootmine ja AS Nordecon sõlmisid lepingu Epiima Paide tehasekompleksi ehituseks. Tööd algavad 2020. aasta alguses ning lõppevad 2022. aasta kevadel. Leping hõlmab tehase- ja administratiivhoone ehitust, lisaks pääslahoone ja piirdeaedade ehitust. Projekti maksumus on 29 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.