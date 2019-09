Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Türilane Linda Siht tähistab homme saja aasta juubelit. Selline ilus hulk aastaid ära elada on olnud üks tema suuri soove. Nüüd peab ta endale uue eesmärgi võtma, et oleks, mida oodata. «Surm see igatahes pole. Teda pole mõtet oodata, ta tuleb siis, kui ise heaks arvab,» ütles elutahet täis Linda juubeli eel. Linda Siht oli omal ajal Järvamaa haiglas tõeline legend. Kolleegide hinnangul paistis ta silma töökuse, abivalmiduse, teotahte, sõbralikkuse, hea huumorimeele ja suure kogemustepagasi poolest. Teda austati ja hinnati ega lastud pensionile jääda enne, kui 72aastaselt. Selleks ajaks oli Linda Järvamaal ämmaemandaametit pidanud ligi 40 aastat.

* Vastu reedet ööpimeduses Tallinnas päästeameti aumärkide kätteandmise tseremoonialt koju Järva-Jaani jõudes ehmatas poja autos vaikselt tukkunud Tuve Kärner, kui nägi muuseumi ees vilkuritega masinaid ja üle Laia tänava voolavaid veejugasid. «Mõtlesin, et miskit põleb, aga nad olid mind sedamoodi viguriga vastu võtma tulnud,» ütles ta. Järva-Jaanis võtsid päästeameti kõrgeima aumärgi, Suure Kuldristiga tunnustatud Tuve Kärnerit vastu tema kolleegid vabatahtlikust päästekomandost, pereliikmed ja sõbrad-tuttavad. Teda oli tervitama tulnud paarkümmend inimest.

* Ajal, mil keskkonnahoid ja meie koduplaneedi kliima tulevik muutuvad aina olulisemaks, leidub ikka veel inimesi, kes peavad jäätmete sortimist ajaraiskamiseks ja usuvad, et nende tegevus(etus) ei mõjuta midagi. Väätsa prügila juht Alvar Jullinen soovitab suhtuda jäätmetesse kui ressurssi, mille kastuses mängib üksikisiku tegevus üsna suurt rolli. Jullinen sõnas, et praegu läheb enamik Väätsale jõudvatest jäätmetest ladestusele või Iru elektrijaama energeetilisse taaskasutusse. Seda seetõttu, et inimesed eelistavad odava hinna tõttu tellida kodu juurde vaid olmejäätmete konteineri, kuhu visata kogu majapidamises tekkiv jääde pappkarpidest toidujäätmeteni. See aga muudab võimatuks nende materjalide taaskasutuse.

* Neljapäeval hommikul tervitasid Koeru kultuurimajja Järva vallavolikogu istungile tõttavaid volinikke meeleavaldajad, kes kandsid plakateid «Toetus Raidile», «Meie toetame Raiti», «Ainult sellel, kes ei aeruta, on aega paati kõigutada». Viimase mõtte oli paar naist ka oma valgele T-särgile kirjutanud. Selle seltskonna sõnum oli volinikele üks: vallavanem on tubli mees ja laske tal oma tööd edasi teha. Kümmekond meetrit eemal seisis teinegi seltskond. Neil plakateid polnud ja arusaam Järva vallavanema Rait Pihelga töötulemustest oli 180 kraadi teistsugune. «Järva vald vajab uut vallavanemat,» võttis see seltskond lühidalt oma seisukoha kokku.

* Noortekeskuse ruumes tegevust alustavast Perepesast võiks tegijate ettekujutust mööda tulla soe, sõbralik ja kõigile Türi valla lastega peredele avatud kogukonnakeskus, mis on vanemate kooskäimis- ja suhtluskoht ning pakub võimalusi teadlikuks lapsevanemaks kasvamisel. Perepessa on oodatud kõik valla lastega pered, kuid keskmes on need pered, kus kasvavad eelkooliealised lapsed. Väikelastega vanemad käivad koos ja suhtlevad omavahel. Lapsed mängivad avatud mängutoas, kus tegutseb lühiajaline lapsehoid. Võib kuulata loenguid, ennast harida koolitustel, tegutseda tugirühmades. Samuti leiab muud tegevust lapse arengu ja peresuhetega seotud teemadel.