Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud nädalal avati Tallinnas Eesti Draamateatris teatri sajanda hooaja eel kunstinäitus, kus väljas on Türi kunstniku Sorge ja Järvamaaga seotud kunstniku Marju Bormeistri looming. See pole aga ainuke kunstinäituse ja kevadpealinnana tuntud Türi seos. Kui lähinädalatel on järvalastel, eriti Türi elanikel, kavas draamateatrisse minna, siis enne etendust või vaheajal tasub neil maja kolme korruse jalutussaalide seintele seatud töödega tingimata lähemalt tutvuda, sest kindlasti leiab sealt tuttavaid nägusid. Nii on ühel Sorge maalil kujutatud Eesti rahvusringhäälingu Järva- ja Viljandimaa korrespondenti Olev Kenki. Et just tema kunstniku ettekujutust mööda see õige modell võiks olla, selgus ühe peretuttava juubelil, kus Sorgegi viibis. «Sorge astus mulle sirgjooneliselt ligi ja tegi ettepaneku, et tema tahaks mind maalida. Selgitas, et tal on üks maal, mille nimi on «Aednik» ja tegelikult pole see portree, vaid tal on detailina vaja sinna ühte nägu, ilmekat nägu, mis tundub talle endale huvitav,» meenutas Kenk.