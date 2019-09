Kevadpealinna varadel hoiab pilku peal uus inimene

Paidest pärit Annely on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ning varasemalt töötanud pikka aega panganduses ja lühikest aega ka Circle K Mäo teenindusjaama juhatajana.

Annely jaoks on oluline anda oma panus kohaliku valla igapäeva töösse, kuna Kesk-Eesti elanikuna on ta seni nautinud hästi toimivate kohalike omavalitsuste igapäeva tööga kaasnevaid hüvesid, olgu see siis turvaline ja korras elukeskkond või erinevad omavalitsuse kaasabil korraldatud sündmused.