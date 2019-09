Muutuvad Swedbanki Paide pangakontori lahtiolekuajad

Swedbanki Rakvere ja Paide esinduste juhataja Tiia Saremat selgitas, et pangasju saab mugavalt ajada ka interneti-, mobiilipanga ja telefoni teel - selleks ei pea kuhugi minema. Kui kodus arvutit ei ole, saavad Paide elanikud kasutada internetipanka sisenemiseks raamatukogu arvuteid. Telefoni teel pangaasjade ajamiseks tuleb vaid helistada Swedbanki nõustamiskeskuse numbril 6 310 310. Telefoni vahendusel saab näiteks teha makseid või väärtpaberitehinguid, küsida infot oma kontojäägi kohta või saada ülevaadet tehingutest. Selleks, et neid tehinguid telefonis teha saaks, peab kliendil olema sõlmitud teleteenuste leping. Tehingute tegemiseks telefoni teel on vaja kõigepealt oma isik tõendada SMART ID, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. Tehingute teenustasud on samad, mis pangakontoris.