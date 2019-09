KK7 alustab korvpallitreeningutega naistele

Initsiatiiv tuli sellistest treeninguteks tuli korvpallihuviliste naiste poolt ja KK7 soovib neile võimalust pakkuda. Huviliste arvust ja soovidest selgub, kas treeningud hakkavad edaspidi olema kord või kaks korda nädalas. „Võistkondlik treeening on tihtilugu selline, et annab inimesele motivatsiooni juurde,“ sõnas korvpallitreener Viljar Pennert. „Sõbrad ja üheskoos treenimine. See võib olla huvitavad kui üksinda metsajooksu teha. Tooksin sarnasuse sisse Ilmar Mõttuse poolt Väätsal tehtavate kehalise kasvatuse laadis treeningutega. Ka seal on palju mängulisust.“