Kogukonnajuht ei taha sundida inimesi püsti seisma

Paides tegutsev Saar on linna elanike koguarvu vaadates (statistikaameti 1. jaanuari seisuga 10 590 inimest) enam kui 300pealise keskmise arvuga rahul. Tema sõnul võib tulevikus tekkida koguni probleem, sest Paide linnastaadioni tribüünid ei mahuta üle 400 pealtvaataja. „Siis peab tõsiselt mõtlema, kuidas edasi, sest me ei taha pakkuda inimestele sellist mängupäeva kogemust, et nad peavad kogu aeg püsti seisma,“ rääkis Saar.