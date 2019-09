«Mulle meeldib teha loomingulisi kokkuvõtteid. Näituse nimi on «Kirjud hetked 2». Ja just nii, nagu iga hetk on uus ja kordumatu, hõlmabki mu viimase kolme aasta retrospektiiv endas neid hetki, mis minu meelest olid kõige rohkem jäädvustamist väärt,» põhjendas Kotjuh näitusele jõudnud pildivalikut.