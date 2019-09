Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeval otsustab ASi Väätsa Prügila nõukogu, kas teha prokuratuuri avaldus, et algatada ettevõtte kunagise juhatuse liikme Aivar Lõhmuse tegevuse uurimine ja kontrollida, kas selles on midagi kriminaalset. Järva Teatajale teadaolevalt on etteheited seotud prügila varade müügi ettevalmistusega.

* Iseteeninduskassade võidukäik Järvamaa kauplustes on teinud inimesed hajameelseks, mistõttu jääb tihti kassadesse maha kliendi- ja pangakaarte. Kaupluste töötajad suhtuvad olukorda vastutustundlikult ja võtavad kaardid lahkelt enda juurde hoiule. Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm ütles, et infoletis oli suvel vahepeal korralik pataks Partnerkaarte. Nõmm märkis, et kõige rohkem unustavad inimesed oma kaarte ekspresskassadesse, kuid on ette tulnud juhuseid, kus kaarte on leitud isegi riiulitelt.

* Järva vallavolikogu otsustas augusti lõpus peetud istungil asuda Aravete spordi- ja tervisekeskusele uut rentnikku otsima, kompleks antakse 15 aastaks rendile eelläbirääkimisega pakkumise korras. Praegune rentnik ja Eesti kardiliidu juhatuse liige peavad mõnda rendilepingu punkti absurdseks.

* Paar päeva tagasi ehmatas Järva-Madise kirikus käinuid teade, et koguduse vaimuliku ametikohale otsitakse uut inimest. Kuigi kogudus soovib diakoni asemel leida ristiga õpetajat, jätkab ilmselt ikkagi praegune diakon Tiit Lastik.

* Kuu algul sattusid paaripäevase vahega Eesti metsloomaühingu Järvamaa piirkonnajuhi Virge Võsujala juurde Eesti eri paigust kaks värbkakku, kes olid rängalt põrutada saanud. Virge Võsujalg selgitas, et üks kakkudest jõudis temani Ida-Virumaalt Sompa külast, kus pererahvas oli abitus seisus linnu maast leidnud.