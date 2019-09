Õnnetu saatusega kassi ootab ees käpa amputeerimine

Virge Piisner selgitas, et mustakarvaline kass oli tõepoolest halvas seisus. "Ta oli nälginud, pikalt veeta elanud ja üks käpp mädanes kehani välja," kirjeldas ta looma olukorda.

Sellest ajast saati on Paikassi vabatahtlikud kassiga, kes sai nimeks Juula, arsti juures käinud kuus korda. "Tänu antibiootikumile põletik vähenes ning mädast nõret eritus ka järjest vähem," rääkis Piisner.

Siis aga tuli arstidelt halb uudis: põletik oli löönud ka liigesesse. "Selle vastu sai Juula teise antibiootikumi ning tegime talle süste edasi ning saime kuuri peaaegu lõpuni tehtud," rääkis Piisner.

Peaaegu seetõttu, et paranedes ja kosudes hakkas Juula oma iseloomu näitama ning igapäevane süstimine muutus väga keeruliseks. Ebameeldivast toimingust häiritud kass võitles selle vastu hammaste ja küüntega. Selliseid süstimispuure nagu loomaarstidel, Paikassi kassitoas paraku kasutada pole.

Kui Piisner läks arstidele taas Juulat näitama, said nad halva uudise. "Kassi käpp on seisus, kus see jääbki Juulale haiget tegema. Selle peale tulevikus toetada on üsna võimatu ja valulik, ning lihtsamalt sõnastades jääbki see tal vaid kasutult rippuma," selgitas ta.

Arstidega asja arutades selgus, et parim variant Juulale, on käpp amputeerida, sest see tagaks talle edaspidi vähemalt valuvaba elu.

​Piisner ütles, et operatsioon läheb maksma 400 eurot ja tänu annetajatele on summa peaaegu koos. Aga kindlasti läheb raha vaja ka järelraviks ja hooldamiseks.

Operatsiooni teevad Amblas asuva Jüripoja loomakliiniku arstid, kellega Paikass teeb koostööd ning kes on Juula seisukorda jälginud algusest peale.

Piisner teadis arstide jutu põhjal öelda, et operatsioon saab olema valulik ja seetõttu vajab loom protseduuri järgselt 7-10 päeva valuvaigisteid. Liikuda saab ta kohe, sest liigub ta ju praegugi põhimõtteliselt kolmel käpal. Algul vajab tasakaalu tunnetus harjumist, sest käpp läheb eemaldamisele terves ulatuses.

Arstide ennustust mööda on käpaköndil kuu aja möödudes juba karv peal ning liikumist vaadates ei saa keegi arugi, et ühte käppa pole.

Piisner lisas, et seejärel on ülimalt oluline, et Juula saaks võimalikult ruttu oma koju, kus ta peab sajaprotsendiliselt jääma toakassiks. "Ühe käpata on tal keeruline välioludes toime tulla, ennast kaitsta ja kassile loomuomaselt liikuda," põhjendas ta.

Juula operatsioonile saab kaasa aidata tehes annetuse MTÜ Paikass kontole EE442200221072289188 selgitusse Juula.