Keskfraktsioon valis uueks juhiks Kersti Sarapuu

Fraktsiooni aseesimehena jätkab Siret Kotka-Repinski ning uueks aseesimeheks valiti Andrei Korobeinik.

Fraktsioonijuhiks valitud Kersti Sarapuu tänas kolleege toetuse eest ning soovib, et fraktsioon pakuks igakülgset tuge valitsusele ja peaminister Jüri Ratasele. „Esimeste kuude põhjal võib öelda, et fraktsiooniliikmed on väga motiveeritud ning loodetavasti senine hea koostöö ja meeskonnavaim jätkub. Keskfraktsioon on valitsusele oluline partner ning teeme kõik, et seista oma meeskonnaga nii valijate kui ka kõigi eestimaalaste eest,“ sõnas Kersti Sarapuu.

Senine fraktsiooni esimees Kadri Simson, kes asub Euroopa Komisjonis vastutama energiavaldkonna eest, usub, et uue esimehe juhtimisel on keskfraktsioon kindlates kätes. „Kersti Sarapuu oli fraktsiooni esimees ka eelmises koosseisus, seega on töö olemus talle tuttav. Kersti oskab oma inimesi väärtustada, toetada ja õiglaselt kohelda – nagu ühele juhile kohane,“ kiitis Simson.