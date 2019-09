Järva Teataja fotograaf avas näituse

«Mulle meeldib teha loomingulisi kokkuvõtteid. Näituse nimi on «Kirjud hetked 2». Ja just nii, nagu iga hetk on uus ja kordumatu, hõlmabki mu viimase kolme aasta retrospektiiv endas neid hetki, mis minu meelest olid kõige rohkem jäädvustamist väärt,» põhjendas Kotjuh näitusele jõudnud pildivalikut.

See on järg Dmitri Kotjuhi eelmisele fotonäitusele «Kirjud hetked», kus oli väljas paremik fotodest aastatel 2013–2015. Näitus kajastas erakordseid hetki alates USA presidendist Barack Obamast kuni Kiievi Maidani sündmusteni välja. Enamik piltidest olid siiski tehtud Järvamaal. Näituse «Kirjud hetked» esimest osa eksponeeriti neljas Eesti linnas ja ka välismaal: Stockholmis ja osaliselt Berliinis. See omakorda oli jätk Kotjuhi pressifotode näitusele «Argipäeva hetked», mis koondas vaid mustvalgeid töid.

Dmitri Kotjuh elab Paides ja töötab ajalehes Järva Teataja. Ta peab oluliseks loodusliku valguse kasutust, et saada huvitavaid ja originaalseid portreid, ning on alati valmis katsetama vaatenurkadega, et saada ägedaid, meeldejäävaid hetki ja püüda kaadrisse ka emotsiooni.