Tööinspektsioon kutsub ettevõtjaid appi kaasa mõtlema töökeskkonna iseteeninduse loomisel

„Infosüsteemi iseteeninduse osa hakkab kasutama ettevõtja. Kutsume ettevõtteid projekti arenduses osalema. Ettevõtjate kaasabil saame luua võimalikult mugavalt kasutatava iseteeninduse, mis vastaks nende soovidele ja ettepanekutele,“ ütles Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) projektijuht Rainer Rohtla. „Kui ettevõtja saab arenduse juures kaasa rääkida, on tõenäoline, et ta soostub seda hiljem kasutama ja see ongi peamine,“ lisas ta.

Uue infosüsteemi valmimist tervitab ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Hea on näha, et loodava infosüsteemi arendusse kaasatakse ettevõtjad juba varakult ning nende arvamustega arvestatakse. Seda ei juhtu just alati. Tööinspektsiooni iseteenindusel on potentsiaali muuta tööohutusega seonduvad tegevused senisest lihtsamaks ning kergemini jälgitavaks kõigile ettevõtjatele,“ sõnas ta ning kutsus ettevõtjaid üles esitama oma ideid ja soove, et infosüsteemist saaks praktiline tööriist ja igapäevaelu reaalselt lihtsamaks muutev vahend. „See, kas nii läheb, sõltub paljuski ettevõtjate ja töökeskkonnaspetsialistide aktiivsusest,“ lisas Palts.