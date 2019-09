KIKist soovitakse soojamajanduse projektidele toetust ligi 13 miljonit eurot

„Suur huvi taotlusvoorude vastu näitab, et üle Eesti on endiselt olemas piisavalt amortiseerunud soojustorustikke ja katlaid, kust igapäevaselt rohkesti energiat õhku haihtub. Kuid õnneks on soojusettevõtetel ja kohalikel omavalitsustel soov ning tahe selles osas muutusi ette võtta,“ selgitab KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. „Toetuse abiga saame suurendada energia kasutamise efektiivsust ning vähendada tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguseid.“