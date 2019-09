Ostes elektrisõiduki väljastpoolt Euroopa Liitu, tasub olla tähelepanelik

Viimasel ajal on olnud juhtumeid, kus tellitud elektrisõidukite puhul selgub alles Eesti tollis, et need ei vasta EL-i nõuetele. Kahjuks sellisel juhul ei luba turujärelevalveasutus (näiteks Maanteeamet) sõidukeid tollist edasi ning kaup tuleb tagasi saata või hävitada.