Südamelinna jooks tuleb taas sadade osavõtjatega

Võistlusele kirjapanemiseks olid oodatud huvilised, kel on treenitust viie kilomeetri joostes või kõndides läbimiseks. Rada kulgeb nii asfalt- kui ka kruusakattega teedel.

Esmaspäevahommikuse seisuga oli jooksule registreerunuid 699. Paide Spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits meenutas, et mullu oli kirjapannuid 800 ringis ning neist jõudis jooksma ca 650. „Et sel aastal saime kampa ka Paide Riigigümnaasiumi, siis ennutan, et tänavu on osalejaid veidi rohkem kui mullu,“ pakkus ta.