Eensoo selgitusel on suvega võrreldes Väätsa prügilas ja jäätmekäitlusvaldkonnas palju muutunud. «Prügila majandamise uus mudel on uue juhatuse liikme Alvar Jullineni käe all kasumlikult tööle hakanud ja esimese kvartali miinus on pööratud plussiks,» ütles ta.