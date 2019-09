Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Augusti keskel Tallinnas Tondiraba jäähallis peetud juunioride maadluse maailmameistrivõistluste tarbeks muretsetud neljast tipptasemel võistlusmatist üks on sellest sügisest kasutada Türil. Suurärimehe abiga. Maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam meenutas, et tema kunagise Suure-Jaani treeningrühma õpilane, varem Eesti maadlusliidu president ja Viru Keemia Grupi suuromanik Priit Piilmann helistas talle juba MMi eel ja pakkus võistlusmatti. «Türile on valmimas spordihoone ja loomulikult olin sellest huvitatud,» ütles ta.