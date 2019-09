Ei ole liialdus öelda, et lõpu poole tüüriv hooaeg on Paide linnameeskonnale olnud eriline. Mitu korda on meeskond parematel aastatel hooaja kokkuvõttes küll viiendaks tulnud, kuid sedavõrd kaua kolmandat kohta pole varem hoidnud. Eriti mitte hooaja teises pooles.