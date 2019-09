Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Juba mõnda aega on türilased täheldanud, et kultuurikeskuse pargis on teoksil ehitustööd ja sinna on midagi põnevat kerkimas. Türi noortekeskuse juht Sulo Särkinen selgitas, et see on kiik, millega saab ühel ajal kiikuda mitu inimest. Kaheksanurkse kujuga ehitise idee tõi Särkinen ühes Leedu-reisilt, kus sellist kiike nägi.