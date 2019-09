Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp selgitas, et kuna kergliiklustee oli antud lõigul väga konarlik ning tekitas probleeme rulluisutamisel, siis sai tellitud teekatte parendustööd ja hetkel seda Tariston ka teostab.

Parendustöid tehakse 9630 euro eest. Kupp lisas, et teemeestel tuleb pahandust tekitanud puujuured uuesti läbi kaevata ja seejärel tee taastada. „Töö on planeeritud nii, et toimub koos Taikse-Tori-Türi-Alliku teel Konesko poole suunduva ristmiku parendusega.“ (JT)