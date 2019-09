Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Juba aasta-paar on kestnud Tallinna–Tartu maanteel tööd, et ehitada neljarajaliseks Kose–Ardu–Võõbu lõik. Praeguse seisuga kulgeb tee-ehitus plaanipäraselt ning liiklus peaks seal parimal juhul avatama juba järgmisel suvel. 12,7 kilomeetri pikkust Kose–Ardu lõiku ehitab AS TREV-2 Grupp. Projektijuht Alan Muruväli ütles, et Kose–Ardu neljarajalise tee ehitus on kulgenud tõrgeteta ja püsib graafikus. Kuigi praeguste plaanide järgi valmib lõik järgmisel suvel, märkis Muruväli, et liikluse pealelaskmine sõltub ka teise, Ardu–Võõbu osa valmimisest. «Liikus on plaanis kogu Kose–Võõbu teele lasta korraga. Kui peaks selguma, et meie saame oma lõiguga varem valmis või jääb teise lõigu valmimine millegipärast venima, siis on võimalik Kose–Ardu lõigule liiklust lasta ka varem, aga see eeldaks ajutise tee rajamist praeguse Tartu maanteeni, kuna meie ehitatav lõik ei lõiku praeguse maanteega,» selgitas ta.

* Hoone endises Mäo ristis, mille esimesel korrusel tegutses aastaid toitlustuskoht, on tasapisi varjusurmast ärkamas. Maja ostnud ettevõtja tahab tegutseda tasa ja targu, paigutades hoonesse isiklikku raha. Ent lootust, et aasta-paari pärast samast tundmatuseni muutunud majutuskoha leiab, hellitada ei maksa. Vähenõudlikumad kunded saavad juba praegu majas ööbimiseks või kokkusaamisteks tube ja pinda rentida.

* Et lastele turnida meeldib, pole kellelegi üllatus. Aga et seda saab koolis teha ilma, et õpetajad riidleksid, on juba veidi ebatavalisem. Imavere põhikooli õpilastel on nüüd võimlas ronimissein, kus neil on luba oma isu täis turnida. Sandra-Marie Männiste (9) meelest on ronimissein ilus värviline. «Mulle meeldiks sellel ronida, kuid kätel on nii raske. Pean veel harjutama,» ütles ta seina avamisel. Sellist seina polnud Sandra-Marie varem näinud, ammugi siis sellel roninud. «Mulle meeldib ronida, kuid paremini tuleb see ikkagi välja poistel,» lisas ta.

* Sel nädalal pani Järvamaa keskraamatukogu lasteosakond üles näituse, mille tarvis tõid Paide koolide lapsed omameisterdatud pokusid. Järvamaa keskraamatukogu kutsus lapsi pokusid meisterdama selleks, et pidada sel moel meeles 90 aasta möödumist Eesti tuntud kunstniku ja lastekirjaniku Edgar Valteri sünnist. Olid ju pokud just tema raamatute tegelaskujud. Lasteosakonna vanemraamatukoguhoidja Elve Gustavson ütles, et vahvaid pokusid toodi paarikümne jagu. «Mõni oli valminud ühistööna, mõne kallal olid lapsed ka täitsa üksinda nokitsenud,» märkis ta.

* Paide kuningate otsusel on seekordsed stipendiaadid Paide teatri juht Harri Ausmaa ja Ajakeskuse Wittenstein/Järvamaa muuseumi eestvedaja Ants Hiiemaa. Järvamaa kogukonnafondi juures 2013. aastast tegutsev Kuningate sihtkapital andis stipendiume välja seitsmendat korda.