Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaalt pärit Getter Lukjanov, tuntud ka kui Kirjutaja Getter, on valmis saanud raamatu «88 õnnehetke», pärast mille lugemist peaks ka kõige pessimistlikum eestlane veidi õnnelikum olema. Kirjutaja Getteri meelest on õnnelik olemine puhtalt harjutamise küsimus ja inimese enda valida, kas ta pöörab rohkem tähelepanu negatiivsele või üritab ka halvas head leida.

* Teine maailmasõda, eriti aasta 1944 oli Eestile traagiline, kui kümned tuhanded eestlased pagesid üle mere. See, et suurest põgenemist kajastav väljapanek ja haruldased filmikaadrid on näha Türi külje all asuva Tori mõisa endisse kuivatisse sisse seatud ajalootoas, pole sugugi juhus. Mõisas elaval Peeter Särjel on Triina looga vägagi isiklik suhe. Selle laevaga pagesid Eestist Rootsi tema isa ja ema, vanaema, toona vaevalt aastane õde ja temast kolm aastat vanem vend. «Mind siis veel polnud, liitusin nendega natuke hiljem,» lisab Särg muheldes.