Arvamusfestivali eestvedajana alustab Kaspar Tammist

Uus eestvedaja Kaspar Tammist on paidelasena festivaliga seotud selle algusaastatest peale ning näinud kahepäevase sündmuse korraldamist nii vabatahtliku, ala ülesehitaja, turvajuhi kui festivali operatiivjuhi rollis. Arvamusfestivalil näeb ta kindlat kohta nii Eesti ühiskonnas kui Paide linnas.

“Raske on kujutada ette augusti algust ilma Paides toimuvate kokkusaamiste ja sisukate aruteludeta. Festivali peamine eesmärk on edendada arutelukultuuri ning on märgata, et festivalile tulijad on arutelude suhtes iga aastaga üha nõudlikumad. Teisalt on arvamusfestival seitsme aastaga toonud uut hingamist ja värskeid mõtteid Paide linna ning rõõmuga näen, kuidas üha rohkem kohalikke inimesi ürituse korraldamisel kaasa lööb,” rääkis Kaspar Tammist.

Tammisti sõnul on 2020. aasta arvamusfestivalini jäänud 311 päeva ning tema esimeseks ülesandeks on koos vabatahtlikest meeskonnaga ettevalmistused käima tõmmata ja kinnitada kokkulepped nii seniste kui uute koostööpartneritega, kelle toetus on festivali toimumiseks väga vajalik. “Festival on algusest peale olnud osalejatele tasuta ning korraldusmeeskonna soov on, et see nii ka jääks. Oleme just praegu festivali oluliseks pidavate partneritega läbirääkimisi pidamas ning kutsume endast huvi korral märku andma juba praegu,” ütles Tammist.

Uus eestvedaja Kaspar Tammist on paidelasena festivaliga seotud selle algusaastatest peale ning näinud kahepäevase sündmuse korraldamist nii vabatahtliku, ala ülesehitaja, turvajuhi kui festivali operatiivjuhi rollis.

Kaspar Tammist peab uues ametis enda ülesandeks tuua festivali programmi enam paindlikkust ja uusi arutelude korraldajaid. “Festivalile jõuavad arutelud suures osas avaliku ideekorje tulemusel, kus on võimalus osaleda kõigil inimestel ja organisatsioonidel. Festivali meeskond teeb oma eelvaliku ning aitab oma kogemuste pinnalt ette valmistada mitmekesiseid ja kaasavaid arutelusid,” ütles Tammist. Arvamusfestival 2020 ideekorje algab nüüdsest veebruaris, et tuua see festivali toimumisajale lähemale.

Arvamusfestivali tuumikmeeskonda hakkab sellest sügisest nõustama laiapõhjaline ühiskondlik nõukoda, kuhu kuuluvad arvamusfestivali sünni juures olnud ning festivali missiooni toetavad inimesed. Tammisti sõnul on nõukoja ülesanne toetada eestvedajat ja korraldustiimi festivali sisu, formaadi ja festivali arenguga seotud küsimustes. Nõukoja tööd aitab käivitada arvamusfestivali idee ellukutsuja Kristi Liiva.