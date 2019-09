Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Hammerbecki põhikooli õpetajad Taimi Jürgenstein ja Riina Õun lükkasid hoo sisse projektile «Laseme lapsed liikuma», et koguda raha õpilastele tasakaaluraja ehituseks. Taimi Jürgensteini meelest on Hammerbecki põhikool jäänud linna teiste haridusasutustega võrreldes vaeslapse ossa. «Meie lastel pole vahetunni ajal õues midagi põnevat teha, sest puuduvad atraktsioonid, mis kutsuksid end liigutama,» sõnas ta.

* Türi vallavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja EKRE liikmed kutsusid eelmise neljapäeva korralisel istungil kokku vallavolikogu erakorralise istungi, mille päevakorras on ainult üks punkt: AS Väätsa Prügila aktsiate müügi peatamine.

* Reedel alustab Paide Viking Window korvpallimeeskond Saku esiliigas järjekordset hooaega meeskonnana, kus mitu olulist võtmemängijat on mängukõlblikuks tervenenud. Paide Viking Window eestvedaja Janno Viilup rõhutas, et hooajaeelsetes treeningutes on käinud kõva andmine ja ta tõesti loodab, et tänavu võiks tulla jälle kõrgem lõpptulemus. «Kui tagaliin vähegi vastu peab, siis võime nii mõnegi ilusa soorituse teha,» lisas ta.