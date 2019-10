Hooldekodude elanikud saavad soovi korral tasuta gripivaktsiini

Tellijale

Eestis on Euroopa Liidu kõrgeim suremus gripi tüsistustesse. Möödunud hooajal suri gripi tõttu ligi 60 inimest, kellest enamik olid vanemaealised ja paljud hooldekodude elanikud. Kõrge suremus ja madal gripi vastu vaktsineerimise hõlmatus on peamised põhjused, miks sellest sügisest on üld- ja erihooldekodudes elavatel inimestel võimalik ennast gripi vastu tasuta vaktsineerida, märkis terviseamet.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnul on Eesti elanike, eelkõige vanemaealiste inimeste gripivastase vaktsineerimise hõlmatus Euroopa Liidu väikseim. „Gripi vastu on vaktsineeritud 10,2 protsenti vanemaealistest. Euroopa Liidus on vaktsineerimise hõlmatus vanemaealiste seas keskmiselt 56 protsenti. Seega on Euroopa Liidus üle viie korra enam eakaid vaktsineeritud kui Eestis,“ kirjeldas Sadikova olukorra tõsidust.