Mul on rõõm, et saan täna teiega koos tähistada Paide linna sünnipäeva. Hommikul kohtusin PAIde lasteaia lastega, kes andsid üle sünnipäevakaardi ning minu küsimusele, kui vana on Paide linn, sain vastusevariante kahest 2000ni. Kusjuures varsti täitubki Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisest kaks aastat, nii et väikesel tüdrukul, kes linna vanuseks kahte aastat pakkus, oli mõnes mõttes õiguski.