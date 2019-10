Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallavolikogu viimasel istungil andis vallavanem Pipi-Liis Siemann teada, et eelmise aasta novembris jõustunud kodutoetusega on valda lisandunud 60 uut inimest. Toetus on osutunud nii populaarseks, et selle maksmiseks tuleb tänavu ilmselt veel kord lisaraha eraldada.