Muusikakooli õpilane osaleb rahvusvahelisel konkursil

Võitjad selgitatakse välja videovooru põhjal ja parimad pääsevad mängima 12. detsembril New Yorki kuulsa Carnegie Halli Weill Recital Halli. Türi Muusikakooli direktor Silja Aavik andis teada, et nende kooli õpilase video salvestab Valdo Preema.

Konkurss on oma nime saanud korraldaja ansambel SONE järgi, mis on asutatud aastal 2017 ja kus mängivad professionaalsed muusikud Koreast, Hiinast, Taiwanist, Venemaalt, Venezuelast ja Ameerika Ühendriikidest. Ansambel kuulub Bostoni Filharmoonia alla ja on kontserttegevuse kõrval eesmärgiks seadnud noorte muusikute motiveerimise ja inspireerimise läbi konkursi korraldamise.