Nädalavahetuse toob öökülma ja lumekruubid

Reedel madalrõhkkond nõrgeneb ja kaugeneb ida poole ning selle järel on mõnes kohas sajuhooge, suurem on võimalus Hiiumaal ja mandri põhjaosas. Vihma sekka lisandub lumekruupe, sest õhuvool pöördub põhjakaarde ning algab külmema õhu sissetung. Tuul on sisemaal mõõdukas ning puhub põhjakaarest, Hiiumaal ja põhjarannikul on kirdetuul tugevam, ulatub puhanguti 15, öösel 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+1°C-st selgema taeva all 6..7°C-ni rannikul ja pilvisemates paikades, päeval 4..8°C.

Ilm reedel

Laupäeval madalrõhkkonna mõju väheneb ja Skandinaavia poolt laieneb kõrgrõhkkond üle Läänemere. Sajuhoogude võimalus püsib ja vihma sekka tuleb sagedamini lumekruupe, tihedamalt on sajuhooge Hiiumaal ja Põhja-Eestis, päeval kanduvad mõned hoogsajupilved ka kaugemale sisemaale. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, vaid põhjarannikul on pisut tugevam. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, meremõjuga rannikul jääb +5°C ümbrusse, päeval 4..8°C.

Ilm laupäeval

Pühapäeval katab kõrgrõhkkond nii Skandinaaviat kui Soomet ja ulatub ka Eesti kohale. Õhuvool lisab põhjakaarest külma, vesi merel ja lahtedes on sellega võrreldes veel võrdlemisi soe ning see soosib rünksajupilvede kujunemist, mis toovad sajuhooge ikka Hiiumaale ja mandri põhjaserva. Päeval on üksikuid rünksajupilvi, mis ka kaugemale sisemaale jõuavad. Põhjakaare tuul jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel sisemaal -4..+1°C, vaid meremõjuga rannikul jääb üle 5°C, päeval 4..7°C.

Ilm pühapäeval

Tasub tähele panna, et aina jahedamaks muutuvad ilmad toovad teedele libeduseohu.