Paide Viking Window eestvedaja Janno Viilup rõhutas mänguõhtu eel, et hooajaeelsetes treeningutes on käinud kõva andmine ja ta tõesti loodab, et tänavu võiks tulla jälle kõrgem lõpptulemus. «Kui tagaliin vähegi vastu peab, siis võime nii mõnegi ilusa soorituse teha,» lisas ta.