Sel aastal on töötukassa toel õppima läinud rekordarv töötavaid inimesi

Eesti Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonnajuhataja asetäitja Karin Andre kinnitab: „Huvi töötukassa võimaluste vastu on märgatavalt kasvanud ja juba täna saab öelda, et selle aasta lõpuks läheb töötukassa abil ennast täiendama rekordarv töötavaid inimesi. Siiski on veel suur hulk inimesi, kes saaksid tasuta õppima minna, kuid ei ole erinevatel põhjustel seda teinud. Tihti jääb puudu julgusest teha see esimene samm.“

Täna alanud töötukassa julgustuskampaania „Kättevõtmise asi“ on suunatud eelkõige neile inimestele, kes ei ole põhi- või keskkoolist saati õppimisega tegelenud, kelle sissetulek on Eesti keskmine ja sellest madalam. Karin Andre lisab, et paljud meist ei ole igapäeva toimetuste kõrvalt, lapsed, pere, töö, leidnud aega enda oskuste arendamisse panustada. Kindlasti on nüüd õige aeg enesetäiendamisele mõelda ja uurida töötukassa võimalusi.

„Töötukassa statistika näitab, et just vajalike oskusteta inimesed on tööturul suurema löögi all.

Täna alanud töötukassa julgustuskampaania „Kättevõtmise asi“ on suunatud eelkõige neile inimestele, kes ei ole põhi- või keskkoolist saati õppimisega tegelenud, kelle sissetulek on Eesti keskmine ja sellest madalam.

Kindlasti ei tasu jääda ootama millal tööandja koolitusele suunab või kas ta üldse on märganud, et võiks uute teadmiste ja oskuste andmisega töötajasse investeerida. Sügis on parim aeg teadmiste ja oskuste täiendamiseks, õhtud on pikad ja tegemist õues vähe. Esimene samm on registreerimine karjäärinõustaja juurde – see on vaid kättevõtmise asi,“ julgustab Andre.

Karjäärinõustamisel on sel aastal üheksa kuu jooksul osalenud üle 12 000 töötavat inimest. „Enamik inimesi ei pöördu karjäärinõustaja poole küsimusega kuidas karjääriredelil ülespoole liikuda, vaid uurivad mida tasuks õppida, et tuleviku osas end kindlamalt tunda. Töötukassa karjäärinõustaja teab millist oskust tasub arendada ja mida tööturg tulevikus vajab,“ lisab ta.