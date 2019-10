Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vald müüs Peetri endise koolimaja kinnistu 20 000 euroga osaühingule Ardis Konsultatsioonid tingimusel, et seal avatakse mõne aasta pärast eakate hooldekodu. Järva vallavanem Rait Pihelgas kinnitas, et notaris on käidud ja tehing kinnitatud. Ta tundis heameelt, et eelmisest aastast tühjana seisev koolimaja saab vastse omaniku käe all uue elu ning ettevõte toob paari aastaga kohapeale ligi paarkümmend uut töökohta.

* Kohalikud jooksumehed ja -naised olid pühapäeval sedavõrd heas hoos, et purunesid ka rajarekordid. Naiste läbi aegade kõige edukam võitja Jekaterina Patjuk parandas oma seni parimat Paide–Türi jooksutulemust. Rajarekordi püstitanud Jekaterina Patjuk tunnistas, et veel kuni viimaste meetriteni ei saanud ta aru, kas tal õnnestub uus rekord püstitada või mitte. «Jah, jooksu ajal heitsin ma ikka pilku kellale, kuid otsustasin, et jooksen nii, et endal oleks võimalikult mugav olla,» selgitas ta. «Püüdsin vältida seda, et pingutan alguses maksimaalselt ja keset jooksumaad ei jõua enam edasi minna.»

* Paides Tööstuse tänaval tegutsenud Järva tarbijate ühistu mööblipoe asemele tekkis hiljuti uus Webshopi mööbli- ja sisustuskauplus, mis kavatseb täita kohalikus mööbliäris haigutava tühimiku. Webshop Interior OÜ juhataja Taimar Jaaska ütles, et Paides avatud esindus on neil Eestis juba üheksas.

* Statistikaameti saagiuuringu andmetel saadi tänavu koristatud põllupinnalt kokku enam kui 1,56 miljonit tonni teravilja, mis on Eesti kõigi aegade suurim teraviljasaak. Järvamaa põllumehed nõustuvad, et nii heldet aastat kui käesolev pole viljakasvatuses varem ette tulnud. Mäo põllumajandusühistu juhatuse liige Ivo Soosaar rääkis, et Mäos on ta tegutsenud küll alles kolm aastat, aga selle aja jooksul on tänavune saak kindlasti parim. Kui tegu pole just rekordaastaga, siis rekordilähedasega kindlasti.

* Laupäeval Koerus Aruküla mõisas olnud 17. Kalju Lepiku luulevõistluse avamisel tutvustati luuletaja mälestusmärgi ideekavandi konkursi tulemusi. Võidutöö kujutab noort luuletajat.