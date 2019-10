Tellijale

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et mäletsuskivile asetavad lillekimbud riigikantselei ja Paide linna esindajad, kuid oodatud on kõik inimesed, kellele märgilise seaduse vastuvõtmise meenutamine on oluline.